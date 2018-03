Sondaggio SkyTg24: Casini è in testa a Bologna, Errani lontano

ROMA - In uno dei collegi maggiormente al centro dell'attenzione del mondo politico, quello di Bologna, l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, già leader dell'Udc oggi candidato del centrosinistra, sarebbe largamente in testa. Il sondaggio Quorum/Youtrend stima l'ex esponente del centrodestra al 34 per cento, testa a testa i seconi: Michela Montevecchi del M5S e Elisabetta Brunelli del centrodestra al 25, lontano, al 12 per cento, l'ex presidente dell'Emilia Romagna Vasco Errani che corre per Liberi e Uguali.