Exit Poll Rai: M5S primo partito, il centrodestra davanti

ROMA - M5S primo partito, centrodestra avanti come coalizione, Pd sopra il 20%. Sono i dati degli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai per quanto riguarda tanto Camera quanto Senato.

Alla Camera, queste sono le forchette percentuali: Movimento 5 stelle 29,5-32,5, Partito democratico 20,0-23,0, Lega 13-16, Forza Italia 12,5-15,5, Fratelli d'Italia 3,5-5,5, Liberi e Uguali 3,0-5,0, +Europa di Emma Bonino 2,0-4,0, Noi con l'Italia-Udc 0,5-2,5, Civica popolare di Beatrice Lorenzin 0,0-2,0, Insieme 0,0-2,0, Svp 0,0-1,0, altri 2,5-4,5.

SENATO - Al Senato, le forchette percentuali sono: Movimento cinque stelle 29,0 - 32,0, Pd 20,5 - 23,5, Forza Italia 13,0 - 16,0, Lega 13,0 - 16,0, Fratelli d'Italia 4,0 - 6,0, Liberi e uguali 3,0 - 5,0, +Europa 2,5 - 4,5, Noi con l'Italia-Udc 1,0 - 3,0, Civica popolare 0,0 - 2,0, Insieme 0,0 - 2,0, Svp 0,0 - 2,0, altri 0,0 - 2,0.