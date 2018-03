Sondaggio SkyTg24: centrodestra 35.5%, M5S 30%, Pd 20.5%

ROMA - Il Movimento 5 stelle tocca quota 30 per cento, il Pd è vicino al 20, la Lega è al momento in lieve vantaggio su Forza Italia. Fra le coalizioni il centrodestra è in vantaggio ma lontano dalla quota simbolica del 40 per cento. Sono i dati resi noti da Skytg24, sulla base della «supermedia» dei sondaggi fornita a urne chiuse da Quorum/Youtrend.

Questi i dati nel dettaglio. M5S 30 per cento, Pd 20.50, Lega 14,50, Forza Italia 14. Gli alleati del Pd (+Europa-Insieme-Civica popolare) assommano, secodo questa rilevazione, al 5.1%. Fratelli d'Italia (centrodestra) 5%, Noi con l'Italia (centrodestra) Liberi e Uguali, la formazione guidata da Pietro Grasso, 4%. Sulla base di questi dati, per Skytg24 il centrosinistra è in vantaggio con il 35.5%, il M5S segue al 30%, il centrosinistra si ferma al 25.6%.