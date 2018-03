La denuncia della Lega: Campidoglio in tilt, ancora code per le tessere

ROMA - «La macchina elettorale del Campidoglio è in tilt. File interminabili tanto presso le sezioni quanto negli uffici anagrafici: ci sono romani ancora in fila nei municipi per ottenere la tessera elettorale». Lo denuncia Enrico Cavallari, già assessore capitolino alle Risorse umane e ai Servizi elettorali dal 2008 al 2013 e oggi candidato capolista con la Lega alla regione Lazio.

«Tra le schede elettorali invertite tra i collegi e i disagi registrati in giro per tutta Roma - ha aggiunto Cavallari - ancora una volta l'amministrazione grillina alla guida della città non ha perso occasione per dimostrare la sua più totale inefficienza e incompetenza .Un plauso speciale a tutti quei dipendenti che, da stamattina alle 7, lavorano a oltranza per garantire a tutti il diritto di voto nonostante le gravi negligenze del Campidoglio che, palesemente, non è stato in grado nemmeno di spedire per tempo le tessere elettorali ai romani che (nei tempi previsti) hanno cambiato residenza o domicilio».