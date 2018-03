Affluenza delle 19: al sud astensione giù rispetto al referendum

ROMA - La differenza tra l'affluenza delle 19, 58,4% a livello nazionale, e quella alla stessa ora del referendum costituzionale del 2016, 57,2%, mostra, se si confrontano i dati regionali, un trend differenziato: tra i due appuntamenti, rileva Youtrend, l'astensione è tendenzialmente diminuita al sud e cresciuta in diverse regioni del nord.

Nel dettaglio, la variazione tra le politiche di oggi e la consultazione del 2016 è stata: +6,2% in Campania, +5,4% in Puglia, +5,2% in Basilicata, +5,2% in Calabria, +4,2% in Abruzzo, +4,2% in Molise, +3% in Umbria, +2,1% nelle Marche, +2% in Sicilia, +1,3% in Piemonte, +0,7% in Sardegna, +0.5% in Liguria, +0,3% in Toscana, +0,1% in Emilia Romagna, -0,9% in Friuli Venezia-Giulia, -1% in Trentino Alto-Adige, -1,3% in Veneto, -1,5% in Lazio, -1,8% in Valle D'Aosta, -1,9% in Lombardia.