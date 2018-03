Big PD al Nazareno, Renzi segue spoglio prima a Firenze poi a Roma

ROMA - I «big» del Pd stanno arrivando nella sede del partito al Nazareno per seguire lo spoglio dei voti. Al momento sono presenti il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, il portavoce Francesco Bonifazi, il responsabile organizzazione Andrea Rossi, il portavoce Matteo Richetti. Il segretario Matteo Renzi, che stamani ha votato a Firenze, ha annunciato di voler seguire l'esito del voto nel capoluogo toscano, ma non è escluso che possa arrivare in nottata nella capitale.

Intanto la sala stampa allestita al terzo piano della sede è già affollata di giornalisti: quelli accreditati sono oltre 300. Pronto anche un tavolo per eventuali conferenze stampa.