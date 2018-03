Russiagate, Putin: Mosca non estraderà "mai" i russi incriminati

Roma, 4 mar. - La Russia non estraderà "mai" i 13 cittadini russi incriminati il mese scorso dal procuratore speciale Usa Robert Mueller con l'accusa di ingerenze nelle elezioni presidenziali Usa del 2016: lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista alla Nbc. Il capo del Cremlino ha negato comunque che i russi nel mirino dell'indagine conosciuta nel mondo come Russiagate abbiano potuto agire su richiesta delle autorità russe.

Secondo il team investigativo coordinato da Mueller, 1 13 incriminati hanno "comunicato con individui non consci della situazione e associati alla campagna di Trump". Tra Usa e Russia non c'è un accordo di estradizione e Putin è stato netto: "mai - ha detto - mai, la Russia non estrada i suoi cittadini". Il presidente russo ha aggiunto che se gli Stati Uniti forniscono "materiali, dettagli e dati", allora Mosca sarebbe "pronta ad esaminarli e a parlarne".

Putin ha concesso una seconda intervista a Megyn Kelly di Nbc, dopo quella dello scorso giugno.