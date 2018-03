Israele, due sorvegliati speciali nell'entourage di Netanyahu

Tel Aviv, 4 mar. - Un ex consigliere di Benjamin Netanyahu e un imprenditore sono stati posti in sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dopo 14 giorni di detenzione, nell'ambito di un caso di truffa in cui secondo la polizia sarebbe implicato anche il premier israeliano.

Un tribunale di Tel Aviv ha rilasciato Nir Hefetz, ex consigliere della famiglia Netanyahu, e Shaoul Elovich, l'imprenditore che controlla il gruppo di telecomunicazioni Bezeg, dopo un lungo interrogatorio. Anche Netanyahu e la moglie Sarah sono stati interrogati. La polizia cerca di capire se la coppia ha tentato di assicurarsi una copertura giornalistica benevola da parte di Walla, sito di informazione di proprietà di Elovitch, in cambio di 'favori' da parte del governo che potrebbero aver fruttato centinaia di milioni di dollari all'uomo d'affari.

Hefetz è sospettato di essere stato l'intermediario tra il premier e i vertici di Bezeg e Walla. E' anche sospettato di avere tentato di corrompere un giudice in pensione, allo scopo di bloccare una inchiesta su Sarah Netanyahu relativa a un presunto uso illecito di fondi pubblici.

La polizia non ha diffuso dettagli sull'inchiesta, ma i media israeliano hanno riferito che ci sono stati interrogatori simultanei, oculatamente orchestrati, di sei sospetti in diversi luoghi, in modo da impedire che i testimoni potessero coordinarsi.(Segue)