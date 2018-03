Maltempo, chiuso per neve tunnel del Tenda

Roma, 4 mar. - Chiusura al traffico del tunnel del Tenda dalle 22 di questa sera fino alle 6:00 di domattina. Lo comunica l'Anas. Il provvedimento è dovuto alle "previsioni meteo avverse" e dalla "presenza di neve sul versante francese come comunicato dal Dipartimento delle Alpi Marittime".

Il tunnel si trova sulla strada statale 20 "del Colle di Tenda e di Valle Roja" fra il km 108,700 il km 111,900. Anas consiglia come percorsi alternativi l'autostrada A6 "Torino-Savona" e l'autostrada A10 "Savona-Ventimiglia".

