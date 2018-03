Wgc Mexico: tiene Shubhankar Sharma,

Roma, 4 mar. - Francesco Molinari (211 - 71 70 70, -2) è rimasto per il terzo giro consecutivo al 32° posto nel WGC - Mexico Championship, il primo dei quattro tornei del World Golf Championships, secondi solo ai major, in svolgimento al Club de Golf Chapultepec (par 71) di Città del Messico.

Ha mantenuto il comando con 200 (65 66 69, -13) l`indiano Shubhankar Sharma, attuale leader della money list dell`European Tour, che nella volata finale avrà molti temibili concorrenti e in particolare Phil Mickelson, l`inglese Tyrrell Hatton e gli spagnoli Sergio Garcia e Rafa Cabrera Bello, secondi con 202 (-11), Dustin Johnson, leader del World ranking e campione uscente, Brian Harman, Xander Schauffele e Pat Perez, sesti con 203 (-10). Chances anche per Justin Thomas, decimo con 204 (-9), rinvenuto dal 38° posto con un 62 (-9), nuovo record del campo strappato a Jordan Spieth (63, -8 nel 2017), che in undicesima posizione con 206 (-7) ha meno possibilità di mettersi in competizione. Fuori gioco Bubba Watson, 17° con 207 (-6), Rickie Fowler e l`iberico Jon Rahm 21.i con 208 (-5).

Shubhankar Sharma, ha rallentato con cinque birdie e tre bogey per il parziale di 69 (-2), ma l`andatura è stata egualmente efficace. Molto altalenante Francesco Molinari. Gravatosi di un bogey alla seconda buca, ha prontamente reagito con un eagle e tre birdie, tra la terza e l`11ª, ma nel finale il suo score si è alzato con tre bogey nelle ultime cinque (70, -1). Il montepremi è di 10.000.000 di dollari.