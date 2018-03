Fognini vince a San Paolo e la dedica è per Astori

Roma, 4 mar. - Il miglior avvio di stagione di sempre ha regalato il sesto titolo a Fabio Fognini, andato a segno nel "Brasil Open", torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari che si è concluso sulla terra rossa di San Paolo, in Brasile. In finale il 30enne di Arma di Taggia, numero 20 del ranking mondiale e seconda testa di serie, ha battuto in rimonta per 16 61 64, in un`ora e 33 minuti di partita, il cileno Nicolas Jarry, numero 73 Atp, mai così avanti in carriera in un torneo del circuito maggiore. "Sono contento. Finalmente. Non è stata una partita facile perché lui aveva voglia di fare bella figura nella sua prima finale. Ringrazio il pubblico che è venuto a sostenerci per tutta la settimana, il mio team e la mia famiglia". Poi il pensiero di Fabio per il capitano della Fiorentina ed il difensore della Nazionale Davide Astori, deceduto improvvisamente nella notte per arresto cardiaco: "E` un giorno triste per lo sport italiano: anche se non lo conoscevo, dedico questo trofeo a Davide".