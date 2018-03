Astori, Barcellona e Real Madrid unite nel ricordo di Astori

Roma, 4 mar. - Arrivano da tutto il mondo gli omaggi alla Fiorentina per il dolore per la scomparsa di Diego Astori. "Il Barcellona esprime tutto il suo cordoglio per la perdita inaspettata del vostro capitano, Davide Astori. Siamo vicini alla Fiorentina, agli amici e a tutta la famiglia di Davide. Che tu possa riposare in pace". Il tweet del Barcellona è scritto in italiano e postato assieme a quello del club viola in cui si annunciava la tragedia accaduta a Udine. Anche il Real Madrid ricorda Astori: "Il Real Madrid C.F. - è scritto sui social - prova una profonda tristezza per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori ed esprime le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e al suo club. Il Real Madrid C. F. si unisce al dolore del calcio italiano in questo momento difficile". Anche il capitano del Real Sergio Ramos, grande amico, ed ex compagno, di quell'Antonio Puerta che morì in campo con il Siviglia nel 2007 ha espresso il proprio dolore su Twitter: "Commosso per la triste notizia della morte di Davide Astori. Un abbraccio alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina. Riposa in pace, capitano".