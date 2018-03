Astori, Diego della Valle a Udine, Andrea: "Sconvolto"

Roma, 4 mar. - Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, è giunto intorno alle 17.30 all'obitorio di Udine dove si trova la salma di Davide Astori e dove da un paio d'ore si stanno trattenendo i familiari del giocatore. Della Valle è giunto su un van scortato da un'auto civetta delle forze dell'ordine e non si è fermato davanti alla folla di giornalisti in attesa. il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle parlando con i giornalisti al centro sportivo a Firenze, accanto al presidente esecutivo Cognigni e dal dg Corvino haomaggiato Astori: "Sono sconvolto, non riesco ancora a crederci, Davide era un vero capitano, una grande persona, è stato un onore averlo avuto questi 4 anni con noi, non lo dimenticheremo. Lunedì avrebbe dovuto firmare il nuovo contratto che lo avrebbe legato a vita a Firenze e alla Fiorentina. Ora dobbiamo ripartire, sarà dura, stateci tutti vicino".