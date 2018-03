Astori, Malagò: "Doveroso fermarsi". Ipotesi slittamento Coppa

Roma, 4 mar. - Slittamento della finale di Coppa Italia alla settimana successiva all'ultima di campionato prevista già per il 20 maggio, con le gare di Serie A rinviate oggi che saranno recuperate proprio nel giorno della finale di Tim Cup del 9 maggio. È l'ipotesi anticipata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che domani sarà discussa in una riunione di Lega di Serie A. "Sono vicino alla compagna Francesca, con cui Davide ha avuto una bambina che ora ha due anni - ha detto Malagò - Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta. Il calcio che io penso e che immagino è di valori, di ideali, condivisione di emozioni e rispetto. Non solo nell'atleta ma anche dell'uomo. Era doveroso". Domani c'è una riunione. Ci sono delle ipotesi per ciò che riguarda il recupero. Alcune società hanno un calendario molto fitto e visto che l'Italia non è ai Mondiali qualcuno ha chiesto di far slittare il turno". L'alternativa è recuperare il 14 marzo tutte le gare rinviate, ad eccezione di Samp-Atalanta e Milan-Inter che si recupereranno il 9 maggio con la finale di Coppa comunque rinviata a dopo il campionato. Questo perché il 14 marzo è già previsto il recupero di Atalanta-Juve mentre il Milan potrebbe avere tutte le date occupate per gli impegni in Europa League.