Elezioni, alle 19 affluenza del 58,54 per cento... -2

Roma, 4 mar. - Con un sostanziale 66 per cento è l'Emilia Romagna la regione in cui si è votato di più sino alle 19, secondo i dati pubblicati sul sito del Viminale. Di quasi un punto percentuale è seguita poi dall'Umbria e dal Veneto, che hanno rispettivamente il 64,86 ed il 64,57.

La Sicilia, con il 47,06, ha il dato più basso. La presidenza della regione Valle d'Aosta informa che alle ore 19 di oggi, domenica 4 marzo 2018, la percentuale di affluenza al voto per le elezioni politiche è stata del 59,02%, pari a 58.751 votanti su 99.547 (48.535 maschi e 51.012 femmine) aventi diritto al voto. Nel 2013 si votava in due giornate e alle ore 19 del primo giorno aveva votato il 49,91% alla Camera e il 53,79% al Senato.

Facendo un salto geografico il rilevamento dell`affluenza a Messina, per l`appuntamento elettorale di oggi, effettuato alle ore 19, ha fatto registrare 94.514 votanti, con una percentuale del 50,79. Per l`appuntamento elettorale delle politiche del 2013, il rilevamento dell`affluenza dei votanti a Messina, effettuato alle ore 19, aveva fatto registrare 68.918 votanti con la percentuale del 35,7.

Alle Politiche del 2008, sempre alle ore 19, per il Senato si erano registrati 74.193 votanti, pari ad una percentuale del 42,14; per la Camera 82.466 votanti, con una percentuale del 42,01. Per le Politiche del 2006, la percentuale alle 19 fu del 39,94, con 78.865 votanti.