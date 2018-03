Roma, 4 mar. - "In passato si è votato sia la domenica che il lunedì dando quindi più tempo agli elettori ed evitando la congestione che si sta verificando anche per l`inutile operazione del bollino. Il governo Letta operò in nome della riduzione dei costi e anche in questo caso la demagogia è un cattiva consigliera". Così afferma in una nota Fabrizio Cicchitto, parlamentare di Civica Popolare.