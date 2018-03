Siria, Assad: operazione militare nella Ghouta "deve continuare"

Damasco, 4 mar. - L'offensiva militare in corso nella Ghouta orientale contro l'enclave ribelle "deve continuare". Lo ha detto il presidente siriano Bashar al Assad a dispetto dei numerosi appelli al rispetto del cessate il fuoco per consentire l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile assediata. Le forze di Assad hanno ripreso il controllo di almeno un quarto della zona ribelle. "L'operazione contro il terrorismo deve proseguire, parallelamente alla possibilità data ai civili di raggiungere i territori" sotto controllo del regime, ha precisato Assad in una dichiarazione ritrasmessa dalla televisione pubblica. (fonte afp)