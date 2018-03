Roma, 4 mar. - E' stata del 58,54 per cento l'affluenza alle ore 19 alle urne per le elezioni politiche in corso (dati relativi alla Camera). Sempre secondo il sito del Viminale è l'Emilia Romagna la regione con la percentuale più alta, superiore al 66 per cento. Nelle ultime elezioni politiche, il 24 febbraio 2013, alle 19 aveva votato il 46,6% degli aventi diritto, rispetto al 49,1 del 2008.