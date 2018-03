Seggi voto estero, operazioni a rilento: mancano 80 presidenti

Roma, 4 mar. - Procedono ancora a rilento le operazioni elettorali dei seggi per i voti dall'estero a Castelnuovo di Porto. Dei 1.700 seggi raccolti nel centro polifunzionale della Protezione civile alle porte di Roma, almeno un'ottantina non erano ancora operativi alle 19, perché mancano i presidenti di seggio, come accaduto in più parti d'Italia.

Come per gli altri seggi sul territorio nazionale, le operazioni di spoglio inizieranno alle 23, ma dalle 11 di questa mattina a Castelnuovo erano previste tutte le fasi che precedono lo spoglio, cioè quelle di verifica dei nominativi delle buste con gli elenchi dell`Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

"Ci sono scrutatori con le mani in mano da stamattina - racconta un presidente di seggio ad askanwes - perché nominati a un seggio dove non c'è il presidente. Oppure ci sono presidenti fermi che non possono lavorare perché non ci sono gli scrutatori nominati a quel seggio". La possibilità di unire presidenti e scrutatori di seggi diversi non è prevista. "Si stanno cercando presidenti supplenti, stanno nominando d'ufficio vigili urbani", è la voce che circola nei capannoni di Castelnuovo.