Valanghe in Piemonte, muore snowboarder: ferito sciatore -Rpt

Roma, 4 mar. - Nella giornata di oggi 3 valanghe hanno richiesto l`intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte) per operazioni di estrazione di persone ferite e bonifica.

In mattinata nel Vallone di Otro, comune di Alagna Valsesia (VC), 3 sciatori sono stati coinvolti da una slavina durante una discesa in fuoripista. L`allarme è stato lanciato da un testimone che ha assistito all`incidente, ma quando è sopraggiunta l`eliambulanza del 118 di base a Borgo Sesia (VC) i 3 sciatori erano riusciti a estrarsi autonomamente dalla massa nevosa e sono scesi a valle senza identificarsi. I tecnici del CNSAS Piemonte hanno dapprima bonificato la valanga con l`utilizzo dell`ARTVA (Apparecchio per la Ricerca del Travolto da Valanga), e in seguito intervistato il testimone valutando che non vi erano altre persone coinvolte.

Intorno alle ore 11 - si aggiunge - due volontari del CNSAS Piemonte hanno lanciato l`allarme per una valanga che aveva travolto una decina di scialpinisti lungo l`itinerario che conduce alla Cima della Piovosa in Val Maria (CN). Si trovavano in loco e avevano assistito all`incidente. Per fortuna la massa nevosa era di piccole dimensioni e di neve incoerente per cui un solo scialpinista sepolto è stato estratto illeso dai propri compagni di sventura che nel frattempo erano riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve. Una squadra di tecnici li ha in seguito riaccompagnati a valle. (Segue)