Trump scherza su ritardo Kushner: non ha passato varchi sicurezza

Washington, 4 mar. - Il presidente americano DOnald Trump scherza sul genero Jared Kushner, il potentissimo marito di Ivanka e consigliere alla Casa Bianca, che sembra ormai essere caduto in disgrazia, tanto da non poter più accedere alle informazioni top-secret dell'intelligence americana.

Parlando ieri sera con i giornalisti durante la cena annuale con la stampa al Gridiron Club di Washington, Trump ha scherzato sul fatto che Kushner fosse arrivato in ritardo perché "non poteva passare attraverso la sicurezza".

Ma il tono scherzoso di Trump tradiva il fatto che la pressione politica su Kushner, e in misura minore su sua moglie Ivanka Trump, probabilmente non è mai stata così alta. Oggi persino un ex consigliere di Trump, Chris Christie, l'ex governatore del New Jersey, ha fatto capire che potrebbe essere il momento per la coppia, entrambi i consiglieri senior del presidente, di fare le valigie: "Jared e Ivanka così come gli altri membri della famiglia, tutti devono concentrarsi su ciò che è meglio per il presidente", ha detto su ABC "This Week". (fonte afp)