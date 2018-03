Roma, 4 mar. - Doppio voto in due città diverse per la presidente della Camera Laura Boldrini. Dopo aver stamani votato stamani per le elezioni politiche a Milano, nel cui collegio è candidata a Montecitorio per LeU, Boldrini è tornata nel pomeriggio questa volta a Roma nel suo seggio di residenza in via Cadlolo per votare alle Regionali per nuovi Presidente e Consiglio regionale del Lazio