Adunata degli alpini, un`occasione per tutto il Trentino -2

Roma, 4 mar. - La giornata dell`assemblea annuale dei delegati degli alpini della sezione di Trento si è aperta stamani alle ore 9 con gli onori al Vessillo e al Tricolore nel piazzale interno dell`Istituto Arcivescovile di Trento, seguiti dalla messa in ricordo dei caduti e dei soci scomparsi nel 2017.

Prima dei lavori dell`assemblea sono state distribuite le bandiere e i manifesti che saranno impiegati in occasione della 91° Adunata nazionale degli alpini che si terrà a Trento dall`11 al 14 maggio prossimi. E proprio la grande sfilata delle penne nere italiane è stato l`argomento che ha caratterizzato la giornata assembleare.

A Trento, assicurano gli organizzatori, tutto è pronto per accogliere le 600 mila persone attese a Trento nei tre giorni di programma. I 23 mila alpini trentini sono da mesi al lavoro per garantire il successo di una macchina organizzativa complessa. Un solo dato: nella sola giornata di domenica 14 maggio è previsto l`arrivo a Trento di oltre 2 mila pullman provenienti da tutta Italia, contro i 300 registrati nel picco giornaliero dei mercatini di Natale. Un fiume di mezzi e un mare di uomini che dovranno essere gestiti per tre giorni e messi in condizioni di partecipare alla sfilata che, nelle 13 ore di durata, porterà sotto il palco di piazza Dante le penne nere dell`intera Italia.