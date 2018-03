Adunata degli alpini, un`occasione per tutto il Trentino

Roma, 4 mar. - A Trento si sono dati appuntamento stamani negli spazi dell`Istituto Arcivescovile gli oltre 700 delegati convocati per l'assemblea annuale della sezione di Trento dell'Associazione nazionale alpini che ha visto la riconferma del presidente Maurizio Pinamonti. L`assemblea 2018 ha un valore particolare perché ricade a soli due mesi dalla 91° adunata nazionale degli alpini, in programma proprio a Trento dall`11 al 14 maggio prossimi.

Ad accogliere i delegati c`erano, oltre ai vertici dell`Ana di Trento, anche le istituzioni trentine, rappresentate - tra gli altri - dal presidente della Provincia autonoma di Trento e dal sindaco del capoluogo. E propio all`adunata ha fatto riferimento il presidente della Provincia, ribadendo l`appoggio incondizionato e immediato all`iniziativa da parte dell`intero Trentino: l`adunata non è solo una sfilata ma è anche l`orgoglio di persone che giorno dopo giorno dedicano tempo e impegno alla propria terra. E il Trentino intende essere al loro fianco.

Alle penne nere, raccolte oggi a Trento, è andato il saluto dell`intera comunità trentina, orgogliosa dell`attività svolta dagli oltre 23 mila iscritti che negli scorsi mesi si sono distinti ancora una volta per impegno e volontà, ad incominciare dagli aiuti alle popolazioni del Centro Italia colpite lo scorso anno dal terremoto. Dall`assemblea è arrivata anche la conferma più attesa: tutto è pronto per la grande adunata di maggio, la macchina organizzativa sta lavorando sodo per accogliere i 600 mila alpini annunciati e a trasformare la grande sfilata in una festa tricolore. (Segue)