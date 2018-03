Elezioni, Fazzone: diritto al voto negato e Minniti tace

Roma, 4 mar. - "E` inquietante l`assoluto silenzio del ministro dell`Interno Minniti rispetto ai disagi e alla paralisi che in tutta Italia si sta registrando a causa dell`inefficienza della macchina elettorale. Alcune persone di fronte alle lunghissime file stanno andando via rinunciando ad esprimere la propria scelta". Così afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, il senatore Claudio Fazzone.

"I coraggiosi che restano, sotto la pioggia - aggiunge - in piedi per ore sono costretti ad attese estenuanti destreggiandosi tra mille disagi. Il traffico a ridosso dei seggi è congestionato. Una signora a Roma ha accusato un malore dopo essere rimasta oltre un`ora in attesa per votare. Fatto che evidenzia la gravità della situazione che si è venuta a creare. Ma il ministro Minniti si è voltato dall`altra parte. E` venuto meno al ruolo che ricopre".

Insomma "il ministro è il grande assente di questa importantissima tornata elettorale per le elezioni politiche e per il rinnovo di alcuni consigli regionali come Lazio e Lombardia. Non si è degnato neanche di raccogliere i nostri appelli, nell`interesse dei cittadini, ad intervenire infischiandosene di un contesto che sta privando le persone della possibilità di esercitare legittimamente il proprio diritto al voto incrinando i principi di una democrazia degna di essere chiamata tale".