Femminicidio Cisterna, "Cari ministri, tragedia si poteva evitare" -5

Roma, 4 mar. - Noi proponiamo l`immediata adozione in Italia di un metodo di intervento multi-agenzia sulle situazioni ad alto rischio, sul modello di quello adottato nel Regno Unito (il cosiddetto "metodo Scotland") che in sette anni ha portato a una forte riduzione delle vittime in quel Paese. Nel 2006 questo metodo è stato adottato in Spagna con risultati altrettanto positivi.

Noi proponiamo di imparare dagli errori, adottando la procedura di "Domestic Homicide Review" prevista in Gran Bretagna: che presuppone l`istituzione di una commissione per ogni caso di violenza domestica, vale a dire coinvolgendo tutti gli attori implicati, partendo dalla domanda: "Avremmo potuto salvare la vittima?". Non si tratta soltanto di individuare delle "colpe", bensì di far luce sulle falle di un sistema complesso e integrato allo scopo di evitare l`esito fatale di futuri casi analoghi.

Noi siamo a disposizione per collaborare con le autorità per organizzare in tempi brevi forme di contrasto coordinato alla violenza maschile sulle donne, per verificarne l`efficacia, per correggere gli errori e le inefficienze in corso d`opera.

Noi proponiamo che il caso di Cisterna di Latina venga analizzato e studiato come un caso esemplare per capire dove e come le istituzioni hanno fallito, perché è stato inutile che Antonietta Gargiulo denunciasse, si premunisse, rendesse noto a tutti e in particolare ai servizi e alle autorità che lei e le sue figlie erano in gravissimo pericolo.

Noi siamo addolorate, rabbiose, esasperate e spaventate per lo spreco di buone intenzioni su questo dramma enorme, dagli altissimi costi umani, sociali, economici e sanitari.

Vogliamo delle risposte: rapide, pubbliche e precise."