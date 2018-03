Femminicidio Cisterna, "Cari ministri, tragedia si poteva evitare" -4

Roma, 4 mar. - Ora noi ci chiediamo: che cosa non ha funzionato nel caso di Cisterna di Latina?

E chiediamo a voi, ministri/e competenti: di chi sono le responsabilità? Che cosa intendete fare, nelle rispettive competenze, per accertare queste responsabilità e trarne le dovute conseguenze?

Se fossimo di fronte a morti per mafia, per terrorismo, per criminalità di bande giovanili o per qualsiasi altra causa riconoscibile come "fenomeno", come si risponderebbe - come rispondereste?

Noi riteniamo che il fenomeno dei femminicidi sia sistemico e non occasionale, sia strutturale e non frutto di un raptus, di gelosia, di un momento di follia. Allora la risposta deve essere all`altezza della gravità del fenomeno, mentre invece i servizi di prevenzione e protezione delle donne in pericolo di vita sono del tutto insufficienti, come i fatti dimostrano.

Noi riteniamo che ci siano rilevanti responsabilità politiche e istituzionali oltre che culturali nel perdurare del fenomeno, e tra le responsabilità di chi gestisce la cosa pubblica c`è anche quella di accertare e nel caso punire gli attori di un dispositivo che troppe volte, quando donne segnalano di essere in pericolo, risulta negligente, omissivo, in alcuni casi complice.

E se cambiare la cultura e riequilibrare la disparità di potere fra uomini e donne è un lavoro culturale di lunga lena, in cui devono impegnarsi da subito le scuole di ogni ordine e grado, i servizi sociali e i media, ci sono alcuni provvedimenti che invece possono essere presi subito, immediatamente, poiché in altri Paesi dove questo è stato fatto si ottengono buoni risultati e i femminicidi vengono prevenuti più spesso che in Italia, le donne e i loro figli messi in salvo e sostenuti nel percorso di uscita dalla violenza.

(Segue)