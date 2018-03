Femminicidio Cisterna, "Cari ministri, tragedia si poteva evitare" -3

Roma, 4 mar. - Questo caso non è una ineluttabile tragedia familiare come ancora scrivono alcuni giornali, ma un classico caso di femminicidio, a suo modo esemplare. Come i dati Istat e quelli del Ministero degli Interni dimostrano, sono moltissimi gli uomini di ogni età, livello culturale, estrazione sociale, provenienza geografica che reagiscono con violenza, anche la più estrema, alla volontà di una donna che vuole interrompere una relazione, sottrarsi ai maltrattamenti e al controllo, essere libera.

Le statistiche del 2017 ci dicono che i femminicidi registrati in Italia sono ormai oltre il 25% del numero totale degli omicidi, come si rivela anche nel rapporto finale della Commissione Parlamentare sul Femminicidio votata all`unanimità al senato (6 febbraio 2018). Nella relazione del Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone in apertura dell`anno giudiziario (26 gennaio 2018) si denuncia come sia «di notevole allarme sociale il fenomeno del cosiddetto femminicidio, che è indice della persistente situazione di vulnerabilità della donna e di una tendenza a risolvere la crisi dei rapporti interpersonali con la violenza».

Le Associazioni femminili e femministe, i Centri Antiviolenza, i presidi negli ospedali, alcuni segmenti delle istituzioni, si sono impegnati a fondo perché le donne imparassero a riconoscere i segnali di pericolo fin dal primo schiaffo, e infatti cresce il numero delle donne che si rivolge alle forze dell`ordine, alla magistratura, ai servizi denunciando violenza domestica, persecuzioni, stalking e cercando di salvarsi la vita. Eppure sappiamo che fra le donne uccise moltissime avevano cercato aiuto e non sono state ascoltate in tempo. La violenza sulle donne è sistematicamente ignorata, sottovalutata, spesso risolvendosi in un esito fatale.

(Segue)