Femminicidio Cisterna, "Cari ministri, tragedia si poteva evitare" -2

Roma, 4 mar. - Di seguito il testo della lettera:

"All`alba del 28 febbraio, Antonietta Gargiulo era nel garage della sua casa di Cisterna di Latina pronta per andare al lavoro quando il marito Luigi Capasso, appuntato dei carabinieri in servizio a Velletri, le ha sparato tre colpi di pistola ferendola gravemente. Poi l`uomo ha preso le chiavi dalla borsa della donna, è entrato in casa e ha ucciso le figlie, Alessia e Martina, e si è asserragliato nell`appartamento. Dopo lunghe ore di inutili trattative con le forze dell`ordine, Luigi Capasso si è suicidato. La coppia era in via di separazione (l`udienza era fissata per il prossimo 29 marzo), lei aveva denunciato la violenza del marito dentro e fuori le mura domestiche, confermata dalle testimonianze di amici, conoscenti e persino del parroco del paese, le figlie erano terrorizzate dal padre e non volevano trascorrere del tempo con lui. Antonietta Gargiulo aveva cambiato le serrature della porta d`ingresso, riferito delle sue preoccupazioni ai superiori del marito, presentato un esposto al commissariato di polizia locale, contattato i servizi sociali per proteggere le figlie e assunto un`avvocata per seguirla nella causa di separazione rifiutandosi di incontrare l`uomo di persona. Era dunque ben consapevole di essere in pericolo: ebbene, tutto ciò non ha impedito che Luigi Capasso sia riuscito a ferirla gravemente, a uccidere le due figlie.

(Segue)