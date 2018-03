Femminicidio Cisterna, "Cari ministri, tragedia si poteva evitare"

Roma, 4 mar. - Una lettera-appello "per Antonietta Gargiulo e per le sue figlie" rivolta ai ministri dell`Interno, della Difesa, della Sanità e della Giustizia per quanto di loro competenza, scritta da un gruppo scrittrici, giornaliste e intellettuali. Il testo ripercorre la vicenda della donna gravemente ferita dal marito che poi ha ucciso le figliolette prima di suicidarsi, e invita i responsabili istituzionali ad analizzare e studiare il caso come emblematico di ciò che non deve accadere, per capire come sia stato "inutile che Antonietta Gargiulo denunciasse, si premunisse, rendesse noto a tutti e in particolare ai servizi e alle autorità che lei e le sue figlie erano in gravissimo pericolo".

L`appello invita ad usare il cosiddetto "metodo Scotland" che in Gran Bretagna, attraverso il capillare monitoraggio delle situazioni a rischio, ha portato a una forte diminuzione dei femminicidi. Le firmatarie - che includono la statistica Linda Sabbadini, la scrittrice Loredana Lipperini, la giornalista Flavia Perina - offrono collaborazione alle istituzioni.

Per aderire all`appello si può scrivere all`indirizzo letteraperantonietta@gmail.com

(Segue)