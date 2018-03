Premier britannica May molto preoccupata per protezionismo Trump

Londra, 4 mar. - La premier britannica Theresa May si è detta "profondamente preoccupata" per gli annunci protezionistici del presidente americano Donald Trump, che intende introdurre dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio.

May ha parlato oggi con Trump al telefono e "ha espresso la sua profonda preoccupazione per i dazi su acciaio e alluminio, notando che, nell'interesse di tutte le parti, l'unico modo per risolvere il problema della sovraproduzione mondiale è un'azione multilaterale", riporta Downing Street.

Giovedì sera Trump ha annunciato di voler imporre dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio per proteggere l'industria siderurgica americana. L'Ue ha risposto annunciando misure di ritorsione sui prodotti americani, fra i quali le moto Harley-Davidson, il whisky bourbon e i jeans Levis. (fonte afp)