Omicidio Kuciak,presidente slovacco chiede rimpasto governo o voto -2

Bratislava, 4 mar. - Venerdì sera migliaia di persone, di cui 25.000 a Bratislava, hanno partecipato a manifestazioni di protesta contro la corruzione in Slovacchia e all'estero. Il primo ministro Robert Fico ha accusato l'opposizione di strumentalizzare l'omicidio a fini politici "per portare la gente in strada".

I sette italiani arrestati giovedì nell'ambito delle indagini sull'omicidio del giornalista e della sua fidanzata sono stati rilasciati: dopo 48 ore di detenzione sono scaduti i termini della custodia cautelare, senza che le autorità del posto siano riuscite a trovare le prove per un'incriminazione.

(fonte afp)