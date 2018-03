Omicidio Kuciak,presidente slovacco chiede rimpasto governo o voto

Bratislava, 4 mar. - Il presidente slovacco Andrej Kiska ha chiesto un importante rimpasto di governo o elezioni anticipate, dopo l'omicidio del giornalista Jan Kuciak, che stava indagando sulla collusione tra politici locali corrotti e criminalità organizzata, in particolare la 'ndrangheta.

"Ora vedo due soluzioni: un rimpasto profondo del governo (...) o elezioni anticipate che sarebbe la soluzione più naturale in molti paesi democratici", ha detto Kiska in una dichiarazione televisiva sull'omicidio.

L'assassinio di Jan Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata Martina Kusnirova, uccisi a colpi di arma da fuoco in casa, ha provocato uno shock nel Paese e riportato in auge il dibattito sulla libertà di stampa e sulla corruzione, sia in Slovacchia che in Europa.

Kuciak stava indagando su possibili legami tra il mondo degli affari e il partito SMER-SD del premier Robert Fico. Il capo dello stato ha deplorato "l'arroganza del potere" e "l'assenza di misure" per superare la "crisi di fiducia" in cui il caso ha fatto precipitare lo stato e le sue istituzioni. "Ho aspettato una settimana per vedere quali misure e decisioni politiche avrebbe preso il governo per cercare di allentare le tensioni e ricreare un clima di fiducia", ha detto Kiska. "Ma non è stata indicata alcuna soluzione, alcuni si sono dimessi, ma non vedo alcun piano per far uscire il Paese dalla crisi di fiducia", ha denunciato il capo di stato.

(Segue)