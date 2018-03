Valanghe in Piemonte, muoiono due snowboarder e uno sciatore -2

Roma, 4 mar. - L`incidente più grave è accaduto intorno alle ore 14 vicino comprensorio sciistico di Pian Benot, nel Comune di Usseglio (TO) dove uno sciatore e uno snowboarder sono stati travolti da una valanga durante la discesa di un canale in fuoripista. L`intervento della squadra del CNSAS Piemonte è stata immediata poiché i tecnici erano già in loco.

Lo snowboarder è riuscito a uscire autonomamente dalla massa nevosa, mentre la localizzazione e l`estrazione dello sciatore sono avvenuti rapidamente poiché spuntava dalla neve un suo sci. Tuttavia le condizioni del travolto sono subito apparse gravi, i tecnici hanno immediatamente avviato le procedure di rianimazione. Nel frattempo è arrivata in loco l`eliambulanza di base a Torino la cui equipe medica ha preso in carico il ferito, torinese di 36 anni, e lo ha condotto all`ospedale CTO di Torino.

In chiusura di giornata, uno snowboarder è deceduto precipitando da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista a San Domenico di Varzo (VB). L`eliambulanza del 118 di base a Borgo Sesia ha recuperato la salma consegnandola alle autorità.