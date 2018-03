Germania, consultazione Spd su GroKo: alta partecipazione

Roma, 3 mar. - Vi è stata una forte partecipazione alla consultazione della base Spd, chiamata ad esprimersi sulla futura grande Coalizione. Il ministro delle Finanze e vice cancelliere in pectore, Olaf Scholz, attualmente presidente ad interim dei socialdemocratici dopo le dimissioni di Martin Schulz, ha detto: "Sappiamo fin d'ora che vi è stata un'alta, un'altissima partecipazione".

Sono 464mila gli iscritti alla Spd chiamati ad esprimersi con un sì o con un no a una riedizione dell'alleanza con i conservatori per dare il via a un governo Merkel IV. Il voto per posta doveva essere espresso entro ieri sera. Oggi le buste sono state trasportate nella sede della Spd a Berlino dove nel tardo pomeriggio inizierà lo scrutinio che proseguirà tutta la notte. Il risultato sarà reso noto domattina.