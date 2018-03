Napoli, 3 mar. - Applausi, foto e selfie hanno salutato l'arrivo di Silvio Berlusconi nei vicoli del centro antico di Napoli dove si trova la Cappella Sansevero che ospita il famosissimo Cristo Velato. Berlusconi è arrivato in compagnia di Francesca Pascale, Armando Cesaro (capogruppo in Consiglio regionale) e Mara Carfagna. A salutarlo molti dei visitatori in fila per entrare nella piccola cappella della famiglia di Sangro.