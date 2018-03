Spalletti: "E' la gara del destino, possiamo fare la storia"

Roma, 3 mar. - Terzo derby della stagione tra Inter e Milan. "E' la gara più bella - commenta Luciano Spalletti - andiamo a determinare il nostro destino. Inutile pensare di riuscire a mettere le cose a posto più avanti se si sbaglia il qui e ora". Il tecnico nerazzurro carica di aspettative il derby di domani, "Vincere significa scrivere un altro pezzettinno di storia. Vincere una partita così bella regala entusiasmo alla squadra e ai tifosi che hanno a cuore la squadra. Noi il futuro non lo aspettiamo, ci andiamo incontro noi". La classifica vede l'Inter avanti di sette lunghezze, "è figlia della prima parte della stagione. Si ha la consapevolezza di avere i mezzi ma poi bisogna metterli in pratica". Ai giocatori dice: "Diventa fondamentale avere il coraggio di fare giocate importanti e prendere scelte corrette. Andrò a chiedergli di mostrare sempre la faccia cattiva perché non c'è tempo di guardare al prossimo step. ". Spalletti ha recuperato Icardi. Del Milan dice: "A più riprese ho detto che il Milan in quella posizione non poteva starci. Non mi soprendono i Donnarumma, i Cutrone e i Suso. Li andiamo ad affrontare da pari a pari". Infine i complimenti a Gattuso: "Rino ha fatto bene usando bene le sue armi: semplicità e convinzione. Ha regalato carica emotiva ai suoi giocatori. E' un ragazzo trasparente, così come lo vedi. Avrei preferito affrontarli senza il match di coppa. Il periodo che stanno attraversando li farà essere anzi più rimbalzanti, oltre che solo stanchi.".