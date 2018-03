Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso ad Atlanta

Roma, 3 mar. - Buon secondo posto di Federica Pellegrini nei 200 dorso ad Atlanta nella seconda giornata delle Pro Series negli Stati Uniti, tappa di avvicinamento in vista della stagione agonistica. La campionessa di Spinea si è cimentata in una distanza che non ha mai disdegnato, ripresa in questa stagione di "scarico" dopo le fatiche delle annate precedenti. 2'11?28 il crono della veneta preceduta da un'eccezionale Taylor Ruck (2'06?36) che ha bissato il successo di ieri nei 100 sl (1'56?85). In terza piazza nei 200 dorso, alle spalle della Pellegrini, l'altra canadese Jade Hannah (2'11?49). La Pellegrini aveva chiuso al quinto posto ieri nella finale dei 100 stile libero in 54''26.