Frattura alla mano per Gallinari, due settimane di stop

Roma, 3 mar. - Brutte notizie per Danilo Gallinari. Il giocatore dei Clippers fuori per la terza partita consecutiva si è sottoposto ad esami alla mano destra che hanno evidenziato una frattura composta. Altre due settimane di stop per l'azzurro. Tutto facile per Golden State che nella notte Nba ha battuto 114-109 gli Atlanta Hawks. Brivido per Steph Curry che ha lasciato la partita nel primo quarto per un problema alla caviglia destra. Curry è poi rientrato siglando 28 punti. Toronto supera 102-95 Washington e resta al primo posto a est. Washington che perde terreno nei confronti di Indiana e Philadelphia che insidiano il suo quarto posto. i Pacers hanno espugnato il parquet dei Milwaukee Bucks con 21 di Oladipo, i 76ers che hanno superato Charlotte 110-99 con 7 punti in 18 minuti di MArco Belinelli. A ovest Minnesota va ancora ko e scivola al sesto posto in classifica. I Timberwolves hanno perso sul parquet degli Utah Jazz 116-108. Successo degli Oklahoma City Thunder 124-116 sui Phoenix Suns. Tripla decisiva e 43 punti per Russell Westbrook. Denver supera Memphis con 26 punti di Gary Harris mentre i Los Angeles Clippers battono New York 128-105. Questi i risultati della notte Nba: Orlando Magic - Detroit Pistons 115-106 (OT) Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 110-99 Atlanta Hawks - Golden State Warriors 109-114 Chicago Bulls - Dallas Mavericks 108-100 Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 96-103 Washington Wizards - Toronto Raptors 95-102 Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 102-108 Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 116-124 Los Angeles Clippers - New York Knicks 128-105 Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 116-108