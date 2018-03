Usa, Trump vorrebbe cacciare Kushner e Ivanka dalla Casa Bianca (Nyt)

Roma, 2 mar. - Donald Trump vorrebbe cacciare dalla Casa Bianca la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner - che attualmente ricoprono la carica di consiglieri del Presidente - e spera che ad occuparsi della questione sia il capo di gabinetto John Kelly: è quanto pubblica il quotidiano statunitense The New York Times.

In particolare, Trump sarebbe seccato per la pubblicità negativa procuratagli dal genero, coinvolto in una serie di scandali fra cui il Russiagate; e nonostante finora abbia acconsentito ai due di continuare a svolgere il proprio incarico avrebbe chiesto privatamente a Kelly di aiutarlo a metterli fuori dal gioco politico.

Kelly, a sua volta, sarebbe irritato con Ivanka per alcune iniziative diplomatiche quali il viaggio in Corea del Sud in occasione delle Olimpiadi Invernali, e in generale per l'eccessiva facilità di accesso a Trump, in violazione del rigido protocollo che l'ex generale avrebbe imposto alla Casa Bianca.

Secondo il Nyt l'avversione sarebbe peraltro reciproca: Ivanka si starebbe preparando ad una "battaglia per la vita o la morte" con Kelly, accusato di non aver protetto sufficientemente la famiglia Trump dopo la campagna di stampa contro Jared Kushner.