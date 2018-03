Putin: in altra epoca sarei stato servo della gleba, non presidente

Kaliningrad (Russia), 2 mar. - "In quale epoca vorrei vivere? Adesso, perchè in passato tutti i miei antenati erano servi della gleba, e io invece oggi faccio il presidente". Così il leader russo Vladimir Putin che ha preso parte alla sessione plenaria del Forum dei media indipendenti e regionali "Verità e giustizia". Una tappa della sua campagna elettorale, organizzata dal Fronte Popolare (ONF), il movimento che lo sostiene nelle presidenziali, dove l'attuale leader del Cremlino si è candidato come indipendente. A un'altra domanda, su cosa vorrebbe fare, se non facesse il presidente, Putin ha dichiarato che farebbe "il creativo".

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che vorrebbe aver potuto impedire il crollo dell'Unione Sovietica, ma non vivere in un'altra epoca storica, perché i suoi antenati erano servi della gleba e lui oggi è il capo dello stato.