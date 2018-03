Salvini: M5s sopravvalutato e fuori partita, sfida è con Renzi

Milano, 2 mar. - Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, il M5s è "sopravvalutato" e "fuori partita", mentre la vera sfida delle elezioni politiche è tra il centrosinistra di Renzi e il centrodestra dello stesso leader leghista. Lo ha detto a margine dell'appuntamento che chiude la campagna elettorale di Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Lombardia, nel quartiere di Bonola. "Adesso la gente scelga fra il futuro che è Lega e il passato che è Renzi. È un referendum, Renzi da una parte e Salvini dall'altra" ha detto.

Il segretario del Carroccio non teme dunque il "cappotto" al Sud evocato ieri in un fuori onda durante un appuntamento elettorale del centrodestra a Roma. "No, io penso che siano sopravvalutati, poi il voto vero arriva domenica e la Lega sarà primo partito in Veneto, Lombardia e Piemonte, il centrodestra primo in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Friuli. Da leader della Lega conto nell'orgoglio del Sud" ha proseguito.

Salvini ha infine ribadito il proprio "no" a qualsiasi accordo con il M5s. "No. Lo ripeto, con Renzi, Grillo e la Boldrini non abbiamo niente a che fare", ha concluso.