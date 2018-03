Piazza Affari crolla con Europa su Dazi Trump, Ftse Mib -2,39%

Milano, 2 mar. - Chiusura in forte calo per piazza Affari, atterrita, insieme alle altre Borse mondiali, dalle parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di imporre nuovi dazi su acciaio e alluminio. L'indice Ftse Mib ha registrato un ribasso del -2,39% a 21.912,14 punti, l'All Share è scivolato del -2,13% a 24.106,92 punti. Sui timori legati alle prospettive di una guerra commerciale globale, gli investitori hanno messo in atto un movimento di spostamento dall'azionario ai titoli di Stato di cui ha beneficiato lo spread tra Btp e Bund decennali, sceso sui 134 punti base.

Tra le blue chip, particolarmente colpito il settore dell'automotive, sensibile alla prospettiva di un aumento dei prezzi delle materie prime. A farne le spese è stata tutta la galassia Fiat Chrysler Automobile, che risente anche dei dati sulle immatricolazioni auto a Febbraio 2018 in Italia, dove ha registrato un calo del 10,85%. Oggi in Borsa Exor ha segnato -6,08%, Fca -5,72%, Cnh -4,68%, Ferrari -3,69%. Sul listino completo, in affanno anche Sogefi (-2,7%), la società di componentistica auto del gruppo Cir. Il segno meno ha colpito comunque indiscriminatamente tutti i titoli del paniere del Ftse Mib.