Gentiloni: posta in gioco alta, estremisti ci portano nel baratro

Roma, 2 mar. - Quella in gioco alle elezioni "è una posta alta: da una parte la possibilità con la coalizione guidata dal Pd di proseguire sulla strada del risanamento economico e trasformarla in più lavoro e più sicurezza. Dall'altra se ci si avventura in proposte estremiste si rischia davvero di andare fuori strada". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervistato dal Tg1.

"Per fare riforme ci vuole serietà. Di solito chi promette la luna vi porta in fondo al baratro". In questi anni "siamo usciti dal disastro e ora c'è l'attesa che questo si trasformi in migliori condizioni", ma "per far questo non devi disperdere gli sforzi fatti finora".