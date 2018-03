Berlusconi: se la Lega avrà più voti di Fi indicherà il premier

Roma, 2 mar. - "E' nei patti: il partito che avrà più voti sarà quello che indicherà al presidente della Repubblica il candidato presidente del Consiglio di tutto il centrodestra, quindi se la Lega dovesse avere più voti di Fi noi accetteremo assolutamente il candidato indicato dalla Lega". Lo ha detto Silvio Berlusconi, a Porta a Porta.

"Con i Cinque stelle non abbiamo nulla da spartire, come ci si può sedere al tavolo con persone opportuniste? Di Maio ha una bella parlantina, sbaglierà qualche congiuntivo ma fa niente, ma come fa uno a prendere in mano il governo di uno Stato se non ha fatto nulla di concreto nella vita e non saprebbe amministrare perbene un edicola?", ha proseguito Berlusconi.

Il leader di Fi ha escluso anche una possibile alleanza post voto con il Pd: "Un'eventuale alleanza non ci può essere con nessuno, nemmeno con il Pd perchè come facciamo a sederci a un tavolo con persone che hanno fatto così male al paese? L'unica soluzione è che gli italiani di buona volontà vadano a votare ragionando e scegliendo l'unica coalizione che può dare un governo al paese".