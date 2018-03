Grillo: forse finito tempo del vaffa ma un "vaffino" ce lo teniamo

Roma, 2 mar. - "Hanno detto che il periodo del vaffa è finito: può darsi che sia finito il nostro diritto al grido, abbiamo gridato quando c'era quel silenzio ed era giusto, abbiamo fatto una rivoluzione ma il vaffa rimarrà, magari non tutto, un vaffino da mettere come una calamita sul frigo, ricordati del tuo primo vaffanculo!". Lo ha detto Beppe Grillo prendendo la parola in piazza del Popolo a Roma per concludere la manifestazione elettorale del Movimento 5 stelle.

Parlando di Luigi Di Maio e degli altri rappresentanti in Parlamento del M5S, Grillo ha rivendicato il percorso fatto dalle origini fino ad oggi: "Hanno fatto un lavoro straordinario, le piazze forse sono passate di moda, forse un giorno le riprenderemo - ha aggiunto rispondendo alle proteste di qualche attivista dalla piazza - ma adesso dobbiamo andare lì e realizzare dei punti del nostro programma".

"La cosa più grande della politica - ha detto il fondatore del M5S - non è fare cose straordinarie ma impedire che si facciano delle cazzate. I nostri avversari sono l'idiozia, la disonestà, la slealtà, quelli sono i nostri avversari", ha aggiunto.