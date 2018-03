Berlusconi: M5s e Pd troppo distanti dalla maggioranza del 40%

Roma, 2 mar. - Movimento cinque stelle e Pd sono "troppo distanti" dal 40% che assicurerebbe loro la maggioranza. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della registrazione di Bersaglio mobile (La7).

I cinque stelle "non riusciranno a raggiungere il 40% che gli avrebbe dato la maggioranza", ha detto Berlusconi. "Non c'è nessuna possibilità che Cinque stelle e Pd raggiungano il 40%, sono troppo distanti".

Indicare i nomi dei ministri come hanno fatto i Cinque stelle "è una farsa", ha detto ancora Berlusconi. "Per i gonzi magari funziona, ma per le persone normali è una comica".