Putin: Dietro nostri missili decine compagnie, migliaia lavoratori

Kaliningrad (Russia), 2 mar. - Dietro ai missili russi ci "sono decine di compagnie e migliaia di lavoratori". Lo ha detto presidente russo Vladimir Putin che oggi ha preso parte alla sessione plenaria del Forum dei media indipendenti e regionali "Verità e giustizia". Una tappa della sua campagna elettorale, organizzata dal Fronte Popolare (ONF), il movimento che lo sostiene nelle presidenziali, dove l'attuale leader del Cremlino si è candidato come indipendente.

Putin è tornato, sollecitato da un giornalista, sul suo discorso di ieri e in particolare sulla parte dedicata ai nuovi missili. "Vangard ha la velocità di un meteorite. Va a destra, a sinistra. Ci abbiamo lavorato a lungo. Certo è fantascienza", ha dichiarato, ricordando uno dei modelli più nuovi di razzi russi. Vangard stato presentato come il missile che rende inutile lo scudo Usa.

Putin ha poi raccontato di quando si stava per concludere la progettazione del Vangard. "Quando è finita la progettazione del missile Avangard, io ho chiesto di portarmi la lista delle persone per sapere a chi avrei dovuto conferire un riconoscimento", ha detto. "Mi hanno portato una lista di compagnie di alcune pagine. Erano le compagnie che avevano collaborato alla progettazione", per poi aggiungere che i nuovi missili "il risultato del lavoro dell'ambito scientifico, sono decine di compagnie e migliaia di lavoratori".