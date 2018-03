Di Maio: Elisabetta Trenta sarà vicepresidente del Consiglio

Roma, 2 mar. - "Ho intenzione di individuare come vicepresidente del Consiglio dei ministri la dottoressa Elisabetta Trenta, già indicata come ministro della Difesa, perchè è una servitrice dello Stato, è stata consulente del nostro contingente italiano in Iraq e in Libano. Conosce il valore del servire lo Stato, una donna che conosce il valore della Bandiera e del rappresentare la Nazione è il miglior vicepresidente che si possa avere". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5S, a Porta a Porta.