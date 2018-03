Prosegue a colpi di sold out l'Equilibrium tour di Allevi

Roma, 2 mar. - "Prima del concerto ero molto concentrato, chiuso in me stesso, e sentivo il mio corpo tremare; quasi non riuscivo a parlare. Eppure proprio questa delicatezza ha creato un legame magico e silenzioso con la platea, che si è trasformato in una gioia profonda": così Giovanni Allevi descrive l'emozione di ieri sera quando, sul palco del Teatro Creberg di Bergamo, ha ripreso il suo "Equilibrium Tour" con nuove date e, nelle prossime settimane, attraverserà tutta l'Italia con gli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana.

Ancora una volta sold out e concluso con la standing ovation, il concerto ha visto il compositore e pianista circondato come sempre dal grandissimo affetto del pubblico.

"Il momento più entusiasmante è sempre l'ultimo brano - ha affermato Allevi - Dopo aver mantenuto un rigore accademico per tutto il concerto, io e l'orchestra d'archi ci sbarazziamo dell'equilibrio raggiunto per abbandonarci alla follia. E il pubblico letteralmente esplode".

La scaletta della serata ha ripercorso i grandi successi del compositore e i brani del suo ultimo album "Equilibrium". E proprio questo nuovo tour è lo spunto per Allevi anche per un primo positivo bilancio "Il tour si sta rapidamente avvicinando al tutto esaurito in ogni sua data. Questo è un segnale significativo. Equilibrium è un inno al presente e alla follia, un volo sul mondo a partire dalla tradizione classica, un invito a perdere l'equilibrio e le certezze per intraprendere nuove strade. Forse è vero che il presente, con tutte le sue ombre, è migliore del passato".

Le prossime date in calendario dell'Equilibrium Tour sono: 3 marzo Assisi - Teatro Lyric, 11 marzo Genova - Politeama Genovese, 12 marzo Bari - Teatro Petruzzelli, 15 marzo Venezia - Teatro Goldoni, 16 marzo Bolzano - Stadttheater, 17 marzo Varese - Teatro Openjobmetis, 23 marzo Trento - Teatro Auditorium Santa Chiara, 25 marzo Firenze - Teatro Verdi, 27 marzo Trieste - Teatro Rossetti, 7 aprile Senigallia - Teatro La Fenice, 9 aprile Milano - Teatro Nazionale, 13 aprile Novara - Teatro Coccia, 16 aprile Ivrea - Auditorium Officina H, 17 aprile 2018 Borgosesia - Teatro Comunale, 18 aprile Biella - Teatro Odeon, 20 aprile Catania - Teatro Metropolitan, 21 aprile Palermo - Teatro Golden, 23 aprile Napoli - Teatro Diana.